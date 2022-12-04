انتهت كأس العالم - إنجلترا (3)-(0) السنغال.. فوز الأسود الثلاثة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف ساكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد السنغال في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

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نهاية المباراة بفوز إنجلترا بثلاثية دون رد

ق 80: الرابع يضيع من راشفورد

ق 65: خروج فودين وساكا ونزول راشفورد وجاك جريليش

ق 57: جووووول ساكا والثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إنجلترا 2-صفر

ق 46: جوووووووووول الهدف الثاني من هاري كين

ق 43: انطلاقة قوية من لوك شاو وعرضية يبعدها الدفاع

ق 41: الثاني يضيع من هاري كين بعد اختراق من ساكا وعرضية وتسديدة أعلى العارضة

ق 39: جووووووول هيندرسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد اختراق وعرضية من بيلينجهام

ق 36: إنذار لـ كايل ووكر بعد عرقلة إسماعيلا سار

ق 31: أووووه بيكفورد يتصدى لفرصة حقيقية

ق 22: فرصة خطيرة خضراء ومطالبات بركلة جزاء

ق 9: ضغط أبيض ومحاولات من إنجلترا وعرضية من بيلينجهام تمر من أمام مرمى ميندي

ق 7: بداية قوية من المنتخبين

انطلاق المباراة

إنجلترا السنغال كأس العالم
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