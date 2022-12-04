مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم نخطر رسميا بتغيير ملعب مباراة طلائع الجيش

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

الزمالك والمصري

كشف مصدر من الزمالك عن اقتراب تغيير ملعب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فوجئنا أن ملعب المباراة على موقع تذكرتي هو الكلية الحربية وليس برج العرب كما هو المحدد".

وأضاف "تم إبلاغنا بشكل شفهي بنقل المباراة لملعب الكلية الحربية".

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وأتم تصريحاته "ولكن حتى الآن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بنقل المباراة، وهذا ما ننتظره في الوقت الحالي".

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء في الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

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