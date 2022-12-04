مباشر كأس العالم - فرنسا (2) (0) بولندا.. جوووووووووووووووول مبابي بوووووم

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

تلتقي فرنسا حاملة اللقب بـ بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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ق.76 خروج جيرو وديمبيلي ودخول كومان وتورام

ق.75 جووووووووووووول مبابي على طريقته التقليدية يسجل في الزاوية القريبة

ق.71 تغييران لـ بولندا. دخول نيكولا زاليفسكي بدلا من كامينسكي، وكريستيان بيليك بدلا من جريجوري كريخوفياك

ق,65 دخول فوفانا بدلا من تشواميني

ق.64 دخول أركاديوش ميليك بدلًا من سيباستيان سيمانسكي

ق.56 مبابي يخترق ويطلق تسديدة تصطدم بالدفاع وتغير اتجاهها وتمر بجوار مرمى تشيزني بقليل

ق.48 تسديدة صاروخية جانبية من جريزمان يتصدى لها تشيزني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+46 تسديدة من كامينسكي تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية

ق.43 جووووووووول جيرو يسجل الهدف الأول ويصير الهداف التاريخي لـ فرنسا بعد تمريرة مبابي الرائعة

ق.42 إجبار كوندي على خلع القلادة أخيرا

ق.38 فرصة البطولة! الكرة تُبعد 3 مرات من على خط مرمى الديوك! بيوتر زيلينسكي يسدد ولوريس يتصدى، ثم يسدد زيلينسكي مجددا ويتصدى تيو، وأخيرا ياكوب كامينسكي يُكمل الهجمة لكن فاران يُبعد من على خط المرمى

ق.35 مبابي يتلاعب بـ كاش ويسدد يسارية يتصدى لها تشيزني بصعوبة

ق.33 ليفاندوفسكي ينفذ الركلة الحرة المباشرة في الحائط البشري

ق.30 بطاقة صفراء لـ تشواميني بعد تدخل على فرانكوفسكي

ق.29 ديمبيلي يرسل عرضية يقابلها جيرو خارج الملعب بغرابة رغم مواجهة المرمى الخالي!!

ق.22 تسديدة من جول كوندي يتصدى لها تشيزني بثبات

ق.17 تسديدة أرضية ضعيفة من ديمبيلي

ق.13 تسديدة من تشواميني يتصدى لها تشيزني ببراعة

ق.10 كيليان مبابي ينطلق من الجهة اليسرى ويرسل عرضية يستقبلها عثمان ديمبيلي لكن الدفاع يبعدها من أمامه في آخر لحظة

ق.4 ركلة ركنية ينفذها جريزمان ويقابلها فاران برأسية تعلو العارضة

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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