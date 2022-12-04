مباشر كأس العالم - فرنسا (0) (0) بولندا.. الشوط الأول

مؤتمر جوارديول: اليابان ستشكل خطرا.. وثلاثي كرواتيا يحل نصف مشاكل أي لاعب

مؤتمر داليتش: نقدر اليابان وحلم المغرب مشروع.. ومودريتش مستمر مع كرواتيا

مؤتمر تيتي: نيمار جاهز لمواجهة كوريا.. وموقف دانيلو وساندرو

تشكيل بولندا - تغييران من ميشنيفيتش أمام فرنسا.. ميليك على مقاعد البدلاء