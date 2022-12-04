مباشر كأس العالم - فرنسا (0) (0) بولندا.. الشوط الأول

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

فرنسا

تلتقي فرنسا حاملة اللقب بـ بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

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بداية المباراة

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فرنسا بولندا كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022
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