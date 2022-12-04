مباشر كأس العالم - فرنسا (0) (0) بولندا.. الشوط الأول
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 16:33
كتب : FilGoal
تلتقي فرنسا حاملة اللقب بـ بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.
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بداية المباراة
المباراة تنطلق في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
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