مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

الأرجنتين - أستراليا - ميسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين تشكيل الأرجنتين - تغيير وحيد من سكالوني أمام أستراليا

ق 19: خطورة صفراء

ق 15: تدخلات عنيفة من لاعبي استراليا

انطلاق المباراة

أستراليا الأرجنتين ميسي كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا أيو: الأيام الماضية كانت صعبة.. فقدت ابني الروحي وابنتي دخلت المستشفى تشكيل أستراليا - باكوس يخوض مباراته الدولية الأولى.. وتغيير وحيد أمام الأرجنتين حوار كومان: برشلونة لم يحترمني.. وإسبانيا من المرشحين للفوز بكأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب أمريكا: فخور للغاية بالفريق.. وحظينا بالتطور لكن اليوم توقفنا 12 دقيقة | قطر 2022
نجل مارسيلو يوقع أول عقد له مع ريال مدريد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ساوثجيت: السنغال أقوى في غياب ماني.. وهذه قوة كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
مصدر من المحلة لـ في الجول: نعتبر بابافسيلو هاربا.. ولن نتعاقد مع مدرب جديد 25 دقيقة | الكرة المصرية
فان جال: مواجهة الأرجنتين؟ أستراليا كانت أصعب خصم لي في 2014 ساعة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى ساعة | قطر 2022
ألفية ميسي.. رقم جديد يسطره الأرجنتيني عبر صفحات كأس العالم ساعة | قطر 2022
دومفريس: كنا حاسمين اليوم.. والانتقادات شكلت دافعا لنا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)