مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.
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ق 19: خطورة صفراء
ق 15: تدخلات عنيفة من لاعبي استراليا
انطلاق المباراة
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