مباشر كأس العالم - الأرجنتين (0)-(0) أستراليا.. خطورة صفراء أولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.

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ق 19: خطورة صفراء

ق 15: تدخلات عنيفة من لاعبي استراليا

انطلاق المباراة