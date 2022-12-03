انتهت كأس العالم - هولندا (3)-(1) أمريكا.. أول المتأهلين

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا × أمريكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولندا ضد أمريكا في أول مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

المباراة تقام على ملعب خليفة الدولي.

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ق80. جوووووول الثااالث لهولندا عن طريق دومفريس بعد عرضية من بليند نحو دومفريس الذي وقف وحيدا خلف الدفاع ليضع الكرة في الشباك.

ق75. جووووول تقليص الفارق عن طريق هادجي رايت.

ق71. تسديدة من كوبمينيريس يتصدى لها تيرنر وترتد لديباي الذي تابع الكرة برأسه ولكن تيرنر تألق مرة أخرى.

ق61. مات تيرنتر يمنع الهدف الثالث بعد تسديدة من ديباي ليخرجها إلى ركنية.

ق49. تيم ريم يستغل ارتباك داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية ولكن الكرة تنقذ من على خط المرمى.

تبديلان لهولندا بدخول بريجيفين كوبمينيريس وخروج مارتن دي رون وكلاسين وتبديل لأمريكا بدخول رينا بدلا من فيريرا.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

ق46. جوووووول الثاااني لهولندا عن طريق دالي بليند بعد عرضية أرضية جديدة من دومفريس ليسدد بليند مباشرة في الشباك.

ق42. نوبيرت يتصدى لتسديدة رائعة من تيموثي وياه.

ق20. تسديدة من ديباي تأتي بجانب المرمى.

ق9. جوووول أول لهولندا عن طريق ممفيس ديباي بعد هجمة منظمة بدأت من حارس المرمى وانتهت بتمريرة من دومفريس لديباي على حدود منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى.

ق2. نوبيرت يتصدى لانفراد من كريستيان بوليسيتش.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 5:00 مساء.

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