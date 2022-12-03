توقع طريق بطل كأس العالم 2022
السبت، 03 ديسمبر 2022 - 15:20
كتب : FilGoal
انتهى دور المجموعات وحان وقت المراحل الحاسمة، من سيكون بطل كأس العالم 2022؟
16 منتخبا يتصارعون بداية من اليوم السبت من أجل التتويج بأغلى الكؤوس.
فمن سيتأهل ويواصل مشواره نحو الكأس الذهبية؟
توقع طريق البطل وشارك الصورة.
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توقع طريق بطل كأس العالم 2022 29 دقيقة | قطر 2022