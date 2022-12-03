توقع طريق بطل كأس العالم 2022

انتهى دور المجموعات وحان وقت المراحل الحاسمة، من سيكون بطل كأس العالم 2022؟

16 منتخبا يتصارعون بداية من اليوم السبت من أجل التتويج بأغلى الكؤوس.

فمن سيتأهل ويواصل مشواره نحو الكأس الذهبية؟

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