مباشر كأس العالم – الكاميرون (0) (0) البرازيل.. فرصة مهدرة
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الكاميرون والبرازيل التي تقام في ملعب لوسيل في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السابعة.
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ق 55: تسديدة رائعة من مارتينيلي بعد توغل داخل المنطقة يبعدها الحارس ببراعة.
ق 54: 3 تغييرات برازيلية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: إيدرسون يبعد رأسية مهاجم الكاميرون
ق 45+2: تسديدة قوية من مارتينيلي يبعدها الحارس لركنية.
ق 14: عرضية متقنة ورأسية من مارتنيلي يبعدها الحارس لركنية ببراعة
بداية اللقاء
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