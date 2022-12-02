مباشر كأس العالم – صربيا (2) - (3) سويسرا.. الثااااااالث الرااااااااائع

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

ريمو فرويلر - صربيا وسويسرا – كأس العالم 2022

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي صربيا وسويسرا التي تقام في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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ق48: جوووووووووووول فرويلير يسجل هدفا ثالثا رائعا لسويسرا بعد عرضية من شاكيري وتمريرة بالكعب من روبن فارجاس قبل التسديد في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق44: جووووووووووووووول إمبولو يسجل الهدف الثاني لسويسرا والتعاااادل.

ق35: جووووووووووووول دوسان فلاهوفيتش يسجل الهدف الثاني لصربيا بتسديدة يسارية زاحفة.

ق26: جوووووووووول ميتروفيتش يدرك التعادل برأسية جميلة.

ق20: جووووووووول شاكيري يسجل الهدف الأول لسويسرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق11: يا رباااه القائم يحرم جيفكوفيتش من هدف محقق.

ق1: حارس صربيا يتألق ويحرم سويسرا من هدف محقق بعد فرصة بثلاثة أرواح.

انطلاق المباراة.

صربيا سويسرا كأس العالم
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