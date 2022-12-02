انتهت كأس العالم – صربيا (2) - (3) سويسرا.. تأهل رفاق شاكيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي صربيا وسويسرا التي تقام في ملعب 974 في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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نهاية المباراة بفوز سويسرا بثلاثة أهداف لهدفين وتأهلها لدور الـ16 رسميا.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق75: هدوء في مجريات المباراة.

ق60: مازال تقدم سويسرا في النتيجة مستمرا.

ق48: جوووووووووووول فرويلير يسجل هدفا ثالثا رائعا لسويسرا بعد عرضية من شاكيري وتمريرة بالكعب من روبن فارجاس قبل التسديد في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق44: جووووووووووووووول إمبولو يسجل الهدف الثاني لسويسرا والتعاااادل.

ق35: جووووووووووووول دوسان فلاهوفيتش يسجل الهدف الثاني لصربيا بتسديدة يسارية زاحفة.

ق26: جوووووووووول ميتروفيتش يدرك التعادل برأسية جميلة.

ق20: جووووووووول شاكيري يسجل الهدف الأول لسويسرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق11: يا رباااه القائم يحرم جيفكوفيتش من هدف محقق.

ق1: حارس صربيا يتألق ويحرم سويسرا من هدف محقق بعد فرصة بثلاثة أرواح.

انطلاق المباراة.