انتهت كأس العالم – كوريا (2) (1) البرتغال.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كوريا الجنوبية والبرتغال التي تقام في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثامنة لحساب الجولة الثالثة.

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انتهت

ق 90+1: مرتدة سريعة من سون وتمريرة لهوانج هي تشان الذي يسدد

ق 65: خروج رونالدو ومشاركة لياو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: ماذا تهدر يا رونالدو.. كرة مرتدة من الحارس لكن رأسية قائد البرتغال بعيدة تماما.

ق 35: تسديدة من دالوت يبعدها الحارس ببراعة.

ق 27: جوووووول التعاااااادل.. كيم يونج جوان يسجل التعادل من ركلة ركنية

ق 17: هدف ملغي لمنتخب كوريا بسبب التسلل

ق 6: جووووووول أوووووول للبرتغال... تمريرة طولية من بيبي إلى دالوت الذي مرر عرضية أرضية أودعها هورتا في الشباك.

بداية اللقاء