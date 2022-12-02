انتهت كأس العالم – كوريا (2) (1) البرتغال.. فوز قاتل
الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 16:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كوريا الجنوبية والبرتغال التي تقام في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثامنة لحساب الجولة الثالثة.
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انتهت
ق 90+1: مرتدة سريعة من سون وتمريرة لهوانج هي تشان الذي يسدد
ق 65: خروج رونالدو ومشاركة لياو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: ماذا تهدر يا رونالدو.. كرة مرتدة من الحارس لكن رأسية قائد البرتغال بعيدة تماما.
ق 35: تسديدة من دالوت يبعدها الحارس ببراعة.
ق 27: جوووووول التعاااااادل.. كيم يونج جوان يسجل التعادل من ركلة ركنية
ق 17: هدف ملغي لمنتخب كوريا بسبب التسلل
ق 6: جووووووول أوووووول للبرتغال... تمريرة طولية من بيبي إلى دالوت الذي مرر عرضية أرضية أودعها هورتا في الشباك.
بداية اللقاء
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