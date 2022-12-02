انتهت كأس العالم – غانا (0) - (2) أوروجواي.. رفاق سواريز خارج المونديال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غانا وأوروجواي التي تقام اليوم الجمعة ملعب الجنوب اليوم في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

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نهاية المباراة بانتصار أوروجواي بهدفين دون رد وتوديعه للبطولة رفقة غانا.

ق90+6: ألفاريز يتألق أمام تسديدة قدوس.

ق90+2: كافاني يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم لا يشير لشيء.

ق90: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق89: رأسية قوية من كافاني تصدى لها حارس غانا ببراعة.

ق82: تسديدة قوية من قدوس تصدى لها حارس أوروجواي.

ق70: صاروخية من فالفيردي أبعدها حارس غانا.

ق65: جول؟ لا لا، تسديدة من فاكوندو بيليستيري مرت بجوار المرمى بقليل.

ق60: الحكم يشير لعدم وجود ركلة جزاء وأن تدخل دانييل أمارتي كان صحيحا.

ق59: ركلة جزاء محتملة لأوروجواي بداعي عرقلة نونيز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أوروجواي بهدفين دون رد.

ق45: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: جووووووووووووول ثااااااااان لأوروجواي عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا بتسديدة بيمناه على الطائر.

ق26: جووووووووووول أوووووول لأوروجواي عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا بعد متابعته كرة مرتدة من تصدي حارس غانا لتسديدة سواريز.

ق23: يا ربااااااااه محمد ساليسو يتألق ويشتت الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة نونيز.

ق21: أندري أيو يهدر ركلة الجزاء وحارس أوروجواي يتصدى له.

ق18: ركلة جزاء لغانا.

ق17: الحكم يتابع لقطة معادة لاحتمالية وجود ركلة جزاء لغانا.

ق16: تسديدة زاحفة من جوردان أيو تصدى لها سيرجيو ألفاريز وعاد محمد قدوس للحاق بالكرة لكن الحكم احتسب تسلل.

ق10: الهدوء يسيطر على المباراة حتى الآن وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.