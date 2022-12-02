مؤتمر سكالوني: لا أتفق مع أن أستراليا غير مرشحة للفوز.. وموقف دي ماريا مجهول

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

ميسي مع سكالوني - الأرجنتين

لا يتفق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين مع ما يثار حول أن منافسه المقبل في كأس العالم 2022 أستراليا غير مرشح للفوز.

ويلتقي منتخب الأرجنتين بمنافسه أستراليا غدا السبت في ملعب أحمد بن علي في دور الـ16 من كأس العالم.

وتحدث سكالوني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "مران الأمس كنا فقط نحلل أستراليا والآن سنتدرب وتتضح لنا الصورة بشكل أكبر وليس فقط عن موقف آنخيل دي ماريا بل عن البقية".

وعن هل يتفق مع أن أستراليا غير مرشحة للفوز قال: "لا أتفق مع ذلك، كرة القدم 11 لاعبا ضد 11".

وأكمل "لديهم العديد من اللاعبين الجيدين وسنحاول خلق فكرة للعب مثلما لعبنا في المباريات الأخيرة وننفذها".

وواصل "لدينا فكرة عن الطريقة التي سنلعب بها ولكن من الصعب تحديد عناصر الفريق لأن الراحة ضرورية وسنرى حالة جميع اللاعبين".

وبسؤاله عن موقف دي ماريا من اللعب غدا قال: "لا أعرف فلم أكن أعلم أنه أصيب بتقلص عضلي، لقد خرج من مباراة بولندا يعاني من بعض الانزعاج ولكن التقلص كلمة أخرى، لنرى تأثير الراحة وسنرى موقفه خلال مران اليوم".

الأرجنتين أستراليا سكالوني كأس العالم
نرشح لكم
تشكيل البرتغال – رونالدو أساسي.. 6 تبديلات أمام كوريا الجنوبي تشكيل غانا - تغيير واحد.. وإينياكي ويليامز يقود الهجوم أمام أوروجواي تشكيل أوروجواي – سواريز ونونيز يقودان الهجوم ضد غانا.. ورباعي وسط بقيادة فالفيردي مؤتمر فان جال: فكرت بتدريب بلجيكا.. وأمريكا تطورت بسرعة مؤتمر مدرب أمريكا: أتمنى لحاق بوليسيتش بمواجهة هولندا.. واستحقينا التأهل المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي كورتوا: نحن لم نحقق شيئا ليطلق علينا الجيل الذهبي لـ بلجيكا وهبي الخزري يعلن اعتزاله الدولي مع تونس
أخر الأخبار
تشكيل البرتغال – رونالدو أساسي.. 6 تبديلات أمام كوريا الجنوبي 19 دقيقة | قطر 2022
تشكيل غانا - تغيير واحد.. وإينياكي ويليامز يقود الهجوم أمام أوروجواي 26 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أوروجواي – سواريز ونونيز يقودان الهجوم ضد غانا.. ورباعي وسط بقيادة فالفيردي 32 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فان جال: فكرت بتدريب بلجيكا.. وأمريكا تطورت بسرعة 37 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سكالوني: لا أتفق مع أن أستراليا غير مرشحة للفوز.. وموقف دي ماريا مجهول 38 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب أمريكا: أتمنى لحاق بوليسيتش بمواجهة هولندا.. واستحقينا التأهل ساعة | قطر 2022
مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0) - (1) سموحة.. المقاولون (1) - (1) سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
المغرب يكتب التاريخ في كأس العالم.. وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي والعربي ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه