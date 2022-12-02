مباشر في الدوري – الإسماعيلي (0) - (1) سموحة.. المقاولون (1) - (0) سيراميكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الخامسة من الدوري المصري.

الإسماعيلي X سموحة

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ق24 الغيني إليا سيلا يسجل الهدف الأول بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من محمد فوزي حارس الإسماعيلي

ق15 دفاع الإسماعيلي يبعد محاولة خطيرة لنادي سموحة بعد رأسية.

ق12 محاولات هجومية من النادي الإسماعيلي على مرمى سموحة ولكن دون خطورة

انطلاق المباراة

المقاولون العرب X سيراميكا كليوباترا

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ق36 عبد الرحمن جبنة يسجل هدف رائع من تسديدة قوية من منتصف الملعب

ق28 محاولة جديدة لسيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية تحولت إلى ركلة ركنية

ق25 محمد عادل يهدر أخطر فرص المباراة بعد عرضية متقنة من سيف تقا لكنها يضعها أعلى المرمى بغرابة

ق22 جوزيف أوشايا يرسل كرة عرضية خطيرة يبعدها عمر فايد مدافع المقاولون

ق16 محمد إبراهيم يقود هجمة خطيرة لسيراميكا لكن دفاع المقاولون يبعد الكرة

ق12 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات المباراة في وسط الملعب

انطلاق المباراة