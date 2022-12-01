انتهت في كأس العالم - إسبانيا (1) - (2) اليابان.. تأهل جنوني
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد اليابان في ختام منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.
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ق 87 واتارو إندو بدلا من مسجل الهدف الثاني أو تاناكا
ق 85 ماركو أسينسيو يحاول بتسديدة يبعدها الدفاع
ق 83 كو إيتاكورا يسدد بالرأس ولكن أوناي سيمون يتصدى
ق 80 داني أولمو يحاول من بعيد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 70 تاكوما أسانو يسدد ولكن تمر بجوار القائم
ق 69 تاكيهيرو تومياسو بدلا من دايتشي كامادا
ق 68 أنسو فاتي وجوردي ألبا بدلا من جافي وأليخاندرو بالدي
ق 62 تبديل اليابان الثالث بنزول تاكوما أسانو بدلا من دايزن مايدا
ق 57 خروج نيكو ويليامز وألفارو موراتا ونزول فيران توريس وماركو أسينيسو
ق 54 جووووووووول الهدف يحتسب.. أوضاع المجموعة تنقلب الآن بصدارة اليابان وتليها إسبانيا بفارق الأهداف عن ألمانيا
ق 52 مراجعة تقنية الفيديو تكشف.. الكرة خرجت من الملعب قبل وصولها إلى تاناكا.. الهدف سيلغى
ق 51 جووووول أو تاناكا يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من كاورو ميتوما .. ولكن الحكم يشير بوجود شيء يستدعي الإلغاء
ق 49 جوووول ريتسو دوان لا يتأخر بتسديدة رائعة في الشباك.. البديل يسجل فورا والتعادل 1-1
ق 46 تبديلان في صفوف اليابان بخروج يوتو ناجاتومو وتاكيفوسا كوبو ونزول كاورو ميتوما وريتسو دوان
ق 46 تبديل في صفوف إسبانيا بخروج سيزار أزبيليكويتا ونزول داني كارفاخال
استراحة
ق 45 الإنذارات تتوالى على اليابنيون.. مايا يوشيدا ينال الصفراء بسبب تدخل عنيف
ق 44 صفراء ثانية في صفوف اليابان.. شوجو تانيجوتشي هذه المرة
ق 43 داني أولمو يتلقى التمريرة ويسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 39 الإننذار الأول من نصيب كو إيتاكورا لاعب اليابان
ق 35 دايشي كامادا ينطلق ولكن التسلل يوقف اللعبة
ق 23 موراتا يسدد مجددا ولكن ضعيفة للغاية يمسكها الحارس شويتشي جوندا بسهولة
ق 12 جووووووووول ألفارو موراتا يسجل من عرضية سيزار أزبيليكويتا
ق 10 الفرصة تضيع من إسبانيا برأسية من موراتا
ق 8 جونيا إيتو يسدد ولكن الكرة في الشباك من الخارج.. الهدف الياباني الأول يضيع
ق 7 سيرجيو بوسكيتس يسدد من متابعة ولكن فوق العارضة
بداية المباراة