انتهت في كأس العالم - إسبانيا (1) - (2) اليابان.. تأهل جنوني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد اليابان في ختام منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.

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ق 87 واتارو إندو بدلا من مسجل الهدف الثاني أو تاناكا

ق 85 ماركو أسينسيو يحاول بتسديدة يبعدها الدفاع

ق 83 كو إيتاكورا يسدد بالرأس ولكن أوناي سيمون يتصدى

ق 80 داني أولمو يحاول من بعيد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 70 تاكوما أسانو يسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 69 تاكيهيرو تومياسو بدلا من دايتشي كامادا

ق 68 أنسو فاتي وجوردي ألبا بدلا من جافي وأليخاندرو بالدي

ق 62 تبديل اليابان الثالث بنزول تاكوما أسانو بدلا من دايزن مايدا

ق 57 خروج نيكو ويليامز وألفارو موراتا ونزول فيران توريس وماركو أسينيسو

ق 54 جووووووووول الهدف يحتسب.. أوضاع المجموعة تنقلب الآن بصدارة اليابان وتليها إسبانيا بفارق الأهداف عن ألمانيا

ق 52 مراجعة تقنية الفيديو تكشف.. الكرة خرجت من الملعب قبل وصولها إلى تاناكا.. الهدف سيلغى

ق 51 جووووول أو تاناكا يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من كاورو ميتوما .. ولكن الحكم يشير بوجود شيء يستدعي الإلغاء

ق 49 جوووول ريتسو دوان لا يتأخر بتسديدة رائعة في الشباك.. البديل يسجل فورا والتعادل 1-1

ق 46 تبديلان في صفوف اليابان بخروج يوتو ناجاتومو وتاكيفوسا كوبو ونزول كاورو ميتوما وريتسو دوان

ق 46 تبديل في صفوف إسبانيا بخروج سيزار أزبيليكويتا ونزول داني كارفاخال

استراحة

ق 45 الإنذارات تتوالى على اليابنيون.. مايا يوشيدا ينال الصفراء بسبب تدخل عنيف

ق 44 صفراء ثانية في صفوف اليابان.. شوجو تانيجوتشي هذه المرة

ق 43 داني أولمو يتلقى التمريرة ويسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 39 الإننذار الأول من نصيب كو إيتاكورا لاعب اليابان

ق 35 دايشي كامادا ينطلق ولكن التسلل يوقف اللعبة

ق 23 موراتا يسدد مجددا ولكن ضعيفة للغاية يمسكها الحارس شويتشي جوندا بسهولة

ق 12 جووووووووول ألفارو موراتا يسجل من عرضية سيزار أزبيليكويتا

ق 10 الفرصة تضيع من إسبانيا برأسية من موراتا

ق 8 جونيا إيتو يسدد ولكن الكرة في الشباك من الخارج.. الهدف الياباني الأول يضيع

ق 7 سيرجيو بوسكيتس يسدد من متابعة ولكن فوق العارضة

بداية المباراة