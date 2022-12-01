انتهت كأس العالم – كوستاريكا (2) - (4) ألمانيا.. الماكينات خارج المونديال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي كوستاريكا وألمانيا التي تقام في ملعب البيت اليوم الخميس في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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نهاية المباراة بانتصار ألمانيا بأربعة أهداف لهدفين ليودعون كأس العالم رسميا.

ق90: جووووووووووووول تقنية الفيديو تحسب الهدف لألمانيا والرابع سجله فولكروج.

ق89: جووول؟ لا لا، فولكروج يسجل هدفا رابعا لألمانيا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق85: جووووووووووووووول هافيرتز جووووووووووووووول ثالث لألمانيا.

ق76: نافاس يتألق ويتصدى لانفراد تام أمام فولكروج.

ق73: جوووووووووووووووول هافيرتز والتعاااادل لألمانيا.

ق70: جووووووووووووووووووووول ثااااااااااان لكوستاريكا عن طريق خوان فارجاس.

ق60: يا ربااااااااااااااه تسديدة من موسيالا ارتدت من القائم الأيسر لمرمى كوستاريكا.

ق58: جووووووووووووووووووول كوستاريكا تدرك التعادل عن طريق يلستين تيجيدا.

ق57: في ظل تقدم اليابان بهدفين لهدف على إسبانيا، يحتاج منتخب ألمانيا لسبعة أهداف للتأهل لدور الـ16.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.

ق43: انفراد من فولير لكن تسديدة لاعب كوستاريكا مرت أعلى المرمى بعد تصدي من نوير.

ق40: تسديدة من جنابري لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق36: تسديدة من جمال موسيالا مرت بجوار المرمى.

ق30: مازال المنتخب الألماني متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق14: نافاس يتألق أمام رأسية جوريتسكا.

ق10: جووووووووووول أووووووول لألمانيا برأسية من جنابري بعد عرضية من روم.

انطلاق المباراة.