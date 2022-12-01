انتهت – الزمالك (2) - (2) المصري.. تعادل إيجابي

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

الزمالك والمصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في خامس جولات الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق69: تسديدة من إمام عاشور تصدى لها محمود جاد وحولها لركلة ركنية.

ق60: جووول التعااادل للمصري عن طريق أحمد الشيخ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كعب جميل من دغموم.

ق56: جووول عمرو السيسي يسجل هدفا ثانيا للزمالك بتسديدة بعد عرضية زيزو.

ق53: عرضية من حسين السيد شتتها دفاع الزمالك.

ق48: إلياس جلاصي يهدر انفرادا تاما بمرمى الزمالك بعدما تباطأ في تسديد الكرة واستخلصها منه عمر جابر.

ق47: تمريرة من إمام عاشور لكن مصطفى شلبي لم يستطع اللحاق بالكرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: إمام عاشور أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود جاد.

ق36: جووول التعاااادل للمصري برأسية من عبد الرحيم دغموم بعد تمريرة من عماد الدين بوبكر بعد عرضية عبد الرحيم دغموم.

ق34: مروان حمدي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد صبحي ببراعة.

ق20: جووول أووول للزمالك عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق1: مروان حمدي استغل خطأ من الحارس محمد صبحي في الإمساك بالكرة و سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ولكن سيطر عليها حسام عبد المجيد قبل للمرمى.

انطلاق المباراة.

الزمالك المصري الدوري المصري
نرشح لكم
هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق من البيت إلى برلين برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي
أخر الأخبار
هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة 26 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا 28 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا 29 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 32 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا 43 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 44 دقيقة | قطر 2022
من البيت إلى برلين 47 دقيقة | قطر 2022
برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي 51 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 حارس ويلز يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي