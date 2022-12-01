انتهت – الزمالك (2) - (2) المصري.. تعادل إيجابي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في خامس جولات الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق69: تسديدة من إمام عاشور تصدى لها محمود جاد وحولها لركلة ركنية.

ق60: جووول التعااادل للمصري عن طريق أحمد الشيخ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كعب جميل من دغموم.

ق56: جووول عمرو السيسي يسجل هدفا ثانيا للزمالك بتسديدة بعد عرضية زيزو.

ق53: عرضية من حسين السيد شتتها دفاع الزمالك.

ق48: إلياس جلاصي يهدر انفرادا تاما بمرمى الزمالك بعدما تباطأ في تسديد الكرة واستخلصها منه عمر جابر.

ق47: تمريرة من إمام عاشور لكن مصطفى شلبي لم يستطع اللحاق بالكرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: إمام عاشور أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود جاد.

ق36: جووول التعاااادل للمصري برأسية من عبد الرحيم دغموم بعد تمريرة من عماد الدين بوبكر بعد عرضية عبد الرحيم دغموم.

ق34: مروان حمدي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد صبحي ببراعة.

ق20: جووول أووول للزمالك عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق1: مروان حمدي استغل خطأ من الحارس محمد صبحي في الإمساك بالكرة و سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ولكن سيطر عليها حسام عبد المجيد قبل للمرمى.

انطلاق المباراة.