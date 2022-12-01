انتهت في كأس العالم - كرواتيا (0) - (0) بلجيكا.. خروج مخيب

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا ضد بلجيكا في ختام منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.

وتملك بلجيكا 3 نقاط في المركز الثالث، يعلوها كرواتيا والمغرب بـ 4 نقاط لكل منهما.

ويلعب المغرب مباراته الأخيرة ضد كندا التي لا تملك نقاط في ذيل المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 92 لوفرو ماير بدلا من ماتيو كوفاسيتش

ق 87 آخر تبديلات بلجيكا.. إدين هازارد بدلا من توماس مونييه

ق 79 رأسية من يان فيرتونخن ولكن الدفاع يبعد الكرة على الخط

ق 72 يوري تيليمانس وجيريمي دوكو بدلا من لياندر ديندونكر ويانيك كاراسكو

ق 69 دي بروين يسدد ولكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش يتصدى ببراعة

ق 64 تبديلان في صفوف كرواتيا بخروج أندري كراماريتش وماركو ليفايا ونزول ماريو باساليتش وبرونو ميتكوفيتش

ق 62 دي بروين يرسل عرضية يقابلها لوكاكو بالرأس ولكن فوق العارضة

ق 61 كاراسكو يسدد ولكن الحارس يتصدى فيتابعها لوكاكو ولكن في القائم!

ق 59 ثورجان هازارد يأتي بدلا من لياندرو تروسار

ق 54 بروزوفيتش يسدد ولكن كورتوا يتصدى

ق 51 دي بروين يسدد ولكن فوق العارضة

ق 50 خطيرة من كوفاسيتش ولكن الحارس يتصدى.. ركنية كرواتية

ق 46 روميلو لوكاكو بدلا من دريس ميرتينز

استراحة

ق 45 بورنا سوسا يسدد من الخارج و لكن فوق العارضة

ق 34 عرضية من بورنا سوسا ورأسية من ماركو ليفايا تمر فوق العارضة

ق 33 مارسيلو بروزوفيتش يسدد ولكن الدفاع البلجيكي يبعد الكرة

ق 26 تسديدة من أكسيل فيتسل ولكن تصطدم بدفاعات كرواتيا

ق 17 الحكم يلغي ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل من البداية

ق 16 الحكم سيراجع بتقنية الفيديو

ق 15 ركلة جزاء لكرواتيا بسبب إعاقة كاراسكو للمهاجم أندري كراماريتش.. لوكا مودريتش على التنفيذ

ق 13 دريس ميرتينز يسدد ولكن فوق العارضة

ق 11 دي تسديدة من يانيك كاراسكو تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية لصالح بلجيكا

ق 1 إيفان بيريسيتش يهدر أسرع هدف في كأس العالم.. تمريرة تصل إليه وتسديدة ولكن تمر بجوار القائم في الثواني الأولى

بداية المباراة

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