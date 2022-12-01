انتهت في كأس العالم - كرواتيا (0) - (0) بلجيكا.. خروج مخيب
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كرواتيا ضد بلجيكا في ختام منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم 2022.
وتملك بلجيكا 3 نقاط في المركز الثالث، يعلوها كرواتيا والمغرب بـ 4 نقاط لكل منهما.
ويلعب المغرب مباراته الأخيرة ضد كندا التي لا تملك نقاط في ذيل المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 92 لوفرو ماير بدلا من ماتيو كوفاسيتش
ق 87 آخر تبديلات بلجيكا.. إدين هازارد بدلا من توماس مونييه
ق 79 رأسية من يان فيرتونخن ولكن الدفاع يبعد الكرة على الخط
ق 72 يوري تيليمانس وجيريمي دوكو بدلا من لياندر ديندونكر ويانيك كاراسكو
ق 69 دي بروين يسدد ولكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش يتصدى ببراعة
ق 64 تبديلان في صفوف كرواتيا بخروج أندري كراماريتش وماركو ليفايا ونزول ماريو باساليتش وبرونو ميتكوفيتش
ق 62 دي بروين يرسل عرضية يقابلها لوكاكو بالرأس ولكن فوق العارضة
ق 61 كاراسكو يسدد ولكن الحارس يتصدى فيتابعها لوكاكو ولكن في القائم!
ق 59 ثورجان هازارد يأتي بدلا من لياندرو تروسار
ق 54 بروزوفيتش يسدد ولكن كورتوا يتصدى
ق 51 دي بروين يسدد ولكن فوق العارضة
ق 50 خطيرة من كوفاسيتش ولكن الحارس يتصدى.. ركنية كرواتية
ق 46 روميلو لوكاكو بدلا من دريس ميرتينز
استراحة
ق 45 بورنا سوسا يسدد من الخارج و لكن فوق العارضة
ق 34 عرضية من بورنا سوسا ورأسية من ماركو ليفايا تمر فوق العارضة
ق 33 مارسيلو بروزوفيتش يسدد ولكن الدفاع البلجيكي يبعد الكرة
ق 26 تسديدة من أكسيل فيتسل ولكن تصطدم بدفاعات كرواتيا
ق 17 الحكم يلغي ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل من البداية
ق 16 الحكم سيراجع بتقنية الفيديو
ق 15 ركلة جزاء لكرواتيا بسبب إعاقة كاراسكو للمهاجم أندري كراماريتش.. لوكا مودريتش على التنفيذ
ق 13 دريس ميرتينز يسدد ولكن فوق العارضة
ق 11 دي تسديدة من يانيك كاراسكو تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية لصالح بلجيكا
ق 1 إيفان بيريسيتش يهدر أسرع هدف في كأس العالم.. تمريرة تصل إليه وتسديدة ولكن تمر بجوار القائم في الثواني الأولى
بداية المباراة