تشكيل أستراليا - دوك ومكجري يقودان الهجوم في مواجهة الحسم ضد الدنمارك

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

ميتشيل ديوك مهاجم أستراليا

أعلن جراهام أرنولد مدرب أستراليا تشكيل فريقه الذي سيواجه الدنمارك بعد قليل في الجولة الثالثة من كأس العالم 2022.

وشهد التشكيل دفع أرنولد بثنائي في خط الهجوم مكون من رايلي مكجري وميتشيل دوك.

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وقرر أرنولد تغيير إجراء تغيير واحد فقط عن التشكيل الذي واجه تونس بدخول ميلوس ديجينيك بدلا من فران كراشيتش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ماثيو ريان

الدفاع: ميلوس ديجينيك - هاري سوتار - كاي روليس - عزيز بيهيتش

الوسط: ماثيو ليكي - جاكسون إرفين - آرون موي - كريج جودوين

رايلي مكجري - ميتشيل دوك.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الدنمارك وتونس صاحبي المركز الثالث.

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