انتهت كأس العالم - إنجلترا (3)-(0) ويلز.. تأهل الإنجليز
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد ويلز في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.
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نهاية المباراة بفوز إنجلترا بثلاثية دون رد
ق 68: جووووووول راشفورد والثالث
ق 65: نزول تريبير بدلا من هيندرسون
ق 58: خروج ووكر وهاري كين وديكلان رايس ونزول أرنولد وويلسون وكالفين فيليبس
ق 51: جووووووول فيل فودين والثاني بعد خطأ من الدفاع وقطع الكرة لراشفورد وتمريرة من هاري كين
ق 50: جووووووووول راشفورد والأول من ركلة حرة مباشرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40: محاولات إنجليزية دون خطورة حقيقية
ق 39: ركلة مقصية من راشفورد تمر جوار المرمى
ق 35: خروج نيكو ويليامز ونزول روبيرتس
ق 13: راشفورد يهدر الأول من انفراد مؤكد بعد تمريرة من هاري كين
انطلاق المباراة
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