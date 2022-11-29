انتهت كأس العالم - إنجلترا (3)-(0) ويلز.. تأهل الإنجليز

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

هدف فودين مع إنجلترا في ويلز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد ويلز في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.

طالع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز إنجلترا بثلاثية دون رد

ق 68: جووووووول راشفورد والثالث

ق 65: نزول تريبير بدلا من هيندرسون

ق 58: خروج ووكر وهاري كين وديكلان رايس ونزول أرنولد وويلسون وكالفين فيليبس

ق 51: جووووووول فيل فودين والثاني بعد خطأ من الدفاع وقطع الكرة لراشفورد وتمريرة من هاري كين

ق 50: جووووووووول راشفورد والأول من ركلة حرة مباشرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: محاولات إنجليزية دون خطورة حقيقية

ق 39: ركلة مقصية من راشفورد تمر جوار المرمى

ق 35: خروج نيكو ويليامز ونزول روبيرتس

ق 13: راشفورد يهدر الأول من انفراد مؤكد بعد تمريرة من هاري كين

انطلاق المباراة

ويلز إنجلترا كأس العالم
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