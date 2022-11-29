كيروش: لعب أمريكا تحسن لقد قفزوا من كونها "سوكر" إلى "فوتبول"

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - كأس العالم 2022

أشاد كارلوس كيروش المدير الفني لـ إيران بالتطور الذي حدث في كرة القدم الأمريكية خلال كأس العالم.

ويصطدم المنتخب الإيراني بنظيره الأمريكي في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات مونديال 2022.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "نلعب غدا أمام أكثر الفرق اتساقا التي قدمت عروضا قوية في مرحلة المجموعات حتى الآن، يمكنني أن أقول أنهم قفزوا من كونها "سوكر" إلى "فوتبول".

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اخترع الإنجليز كرة القدم منذ أكثر من 100 عام وأطلقوا عليها "فوتبول" وانتشر اللفظ منهم إلى العالم.

ورغم أن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا يتحدثوا الإنجليزية إلا أن رياضة كرة القدم يطلق عليها "سوكر" لأن اللفظ الأخر "فوتبول" يقصد به كرة القدم الأمريكية الخاصة بهم.

وواصل كيروش مؤتمره الصحفي: "لقد أخبرت اللاعبين بأن يلعبوا ويستمتعوا، أنا أتفهم الأسئلة عن الأمور السياسية وتوابعها ولكن أريد أن أخبركم بضرورة مشاهدة المباراة والاستمتاع بها".

وأضاف "نريد أن يستمتع الجميع باللقاء، بما في ذلك الإيرانيين والأمريكيين، أتمنى أن تكون مباراة كروية بعيدة عن أي أمور أخرى".

وواصل "ينتظرنا منتخب قوي للغاية، لذا لا أريد التركيز في أي مشكلة أخرى، لأنني سأتشتت إذا فكرت بأي أمر خارج كرة القدم".

وأكمل المدرب البرتغالي "المنتخب الأمريكي مختلف تماما وقوي جدا، المباراة ستكون صعبة وتنافسية للغاية، لكننا قادرون على تقديم أداء كروي جيد وهذا هو محور تركيزنا".

وتابع "حققنا الفوز أمام ويلز ونتمنى تحقيق انتصار جديد يضيف لنا الكثير وهي مواجهة حساسة من أجل التأهل للدور القادم".

وأتم "دربت في الولايات المتحدة في التسعينيات وساهمت في تطوير كرة القدم هناك".

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما تحمل أمريكا نقطتين.

ويضمن منتخب إيران تأهله إلى الدور المقبل حال التعادل أو الفوز أمام نظيره الأمريكي، أمام في حالة الخسارة يودع البطولة.

كيروش كأس العالم أمريكا إيران
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