بعد خلافه مع سونج.. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف أونانا ويدعم المدرب

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت.

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون كان قد اسبتعد أونانا عن مواجهة أواوجوراي بسب خلافات بينهما حسب بعض التقارير الصحفية.

وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

وقرر الاتحاد الكاميروني في بيان عبر حسابه على تويتر إيقاف اللاعب بشكل مؤقت والتأكيد على سونج وطاقمه الفني.

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وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي

"الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الجميع أنه بناء على قرار ريجوبير سونج المدير الفني للأسود غير المروضة، تم إيقاف اللاعب أندريه أونانا مؤقتا من المجموعة لأسباب تأديبية".

"الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني، كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والتضامن والتكامل والتماسك داخل المنتخب".

"الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء مسالمة لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز".

وقال سونج في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة".

وأضاف "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".

وأوضح "أندريه أراد الخروج من القائمة وتقبلنا ذلك الوضع".

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ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.

وستلعب الكاميرون ضد البرزيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لوسيل.

ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز على البرازيل وانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين صربيا وسويسرا من أجل التأهل لدور الـ 16.