مؤتمر مدرب أمريكا: إزالة لفظ الجلالة من علم إيران؟ تحدث أحيانا أمور خارج عن سيطرتك

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

هاجي رايت - إنجلترا × أمريكا

مؤتمر صحفي محتدم حظى به جريج برهالتر المدير الفني لـ الولايات المتحدة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم.

وانهالت عدد من الأسئلة السياسية على برهالتر بخصوص نشر حساب منتخب أمريكا على مواقع التواصل الاجتماعي ترتيب المجموعة وظهر علم إيران بدون لفظ الجلالة في المنتصف.

وقال برهالتر: "في بعض الأحيان تحدث أمور خارج عن سيطرتك. كل ما يمكننا فعله هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والجهاز الفني. هذا ليس شيئا نحن جزء منه".

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وأضاف "لست أعرف كثيرا عن السياسية ولذلك لن أفيدك بالإجابة عن أسئلة بخصوص ذلك، نحن نؤيد الشعب الإيراني وحقوقه لكن نحن نركز على كرة القدم والمباراة".

وتابع "الرياضة لها قدرة على تجميع البشر نحن سنتنافس في أرض الملعب كإخوة".

وتطرق للحديث عن تفاصيل المباراة، أوضح "إيران تلعب على الهجمة العكسية، أنهم يتقنون الأمر بشكل مثالي، ستكون مباراة كرة قدم جيدة للغاية".

وأضاف "لقد تعلموا من درس إنجلترا بشكل جيد، وأظهروا للعالم ما يمكنهم فعله. أنا معجب بكيروش كثيرا وأعلم أن أفكاره واضحة".

وتابع "إنها مباراة حاسمة وستكون صعبة للغاية، مواجهة إيران تحد لنا ولهذا الجيل، نتطلع قدما للتنافس معم في مباراة الغد".

وأتم "نحن لا نفكر على ما سنكون عليه في الـ 4 سنوات المقبلة، أنا أفكر في مباراة الغد فقط".

ويحتل منتخب أمريكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطين، فيما تحمل إيران نقطتين.

ويواجه المنتخب الأمريكي منافسه إيران غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويضمن منتخب أمريكا تأهله إلى الدور المقبل بسيناريو واحد فقط: الفوز أمام إيران بأي نتيجة.

كأس العالم أمريكا إيران
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