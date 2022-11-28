مؤتمر مدرب الإكوادور: لا أحب نغمة إذا تأهلنا تحدث ضجة وإذا لم يكن فبطولتنا كانت سيئة

كشف جوستافو ألفارو المدير الفني لـ الإكوادور موقف إينر فالنسيا من المشاركة أساسيا أمام السنغال.

ويواجه الإكوادور منافسه السنغال غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال ألفارو في المؤتمر الصحفي: "لسوء الحظ، تعرض إينر فالنسيا لالتواء في الكاحل، أنه ضروري بالنسبة إلينا، وهو كذلك يرغب في التواجد. سأحاول إشراكه في المباراة، من الصعب أساسي لكن في مرحلة ما".

وخرج فالنسيا مصابا في المباراة السابقة أمام هولندا بهدف لكل طرف ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأضاف "مباراة الغد صعبة ومعقدة للغاية، لقد قدمنا أداءً جيدا في المباراتين السابقتين لكن هذا لا يكفي، لا يزال هناك خطوة نحتاج لإتمامها".

وتابع "نعلم أن التعادل يكفي للتأهل، لكن إذا دخلت المباراة وتفكيرك هكذا، تفقد القيادة وبالتالي ستخسر، بالإضافة إلى السنغال تحتاج إلى الفوز لذلك ستلعب بكل قوة".

وواصل "لن نغير طريقة لعبنا من أجل المنافس، لدينا طريقتنا الخاصة، وفكرة واضحة نحن سنواجه فريق أعاد ترتيب أفكاره بشكل جيد بعد خروج ساديو ماني من القائمة".

وأتم "نحن فعلنا كل ما يمكن القيام به من أجل الإكوادور. لا أحب نغمة إذا تأهلنا تحدث ضجة وإذا لم يكن فإن ما حققناه كان سيئا. هدفنا ان نستمر في البطولة والوصول لأبعد نقطة ممكنة".

ويحتل الإكوادور المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر هولندا.

وتأتي سيناريوهات تأهل وخروج الإكوادور كالآتي:

1- الفوز على السنغال

يحسم التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط).

يحسم الصدارة إذا لم يفز منتخب هولندا على قطر، أو إذا فاز بنتيجة أقل من نتيجة فوز الإكوادور على السنغال، وإلا سنحتكم للقواعد الموضحة أعلاه لفض الاشتباك إذا فازا بنفس النتيجة.

2- التعادل مع السنغال

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، وينفرد منتخب الإكوادور بالصدارة فقط إذا تعادل هولندا وقطر بنتيجة أقل في عدد الأهداف من نتيجة تعادله مع السنغال، وإذا تساوت النتائج سيحتكم الطرفان للعب النظيف.

3- الخسارة أمام السنغال

تعني الخروج إلا إذا خسر منتخب هولندا أمام منتخب قطر بفارق أهداف أكبر، أو بعدد أهداف أكثر في المباراة، نفس ما ينطبق على المثال الموضح في سيناريو خسارة هولندا أعلاه.