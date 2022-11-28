تشكيل كوريا الجنوبية - ثلاثة تغييرات أمام غانا.. ومشاركة لاعب فرايبورج

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

منتخب كوريا الجنوبية

أجرى باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق أمام غانا عن مواجهة أوروجواي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد تعادل سلبيا أمام أوروجواي بينما خسرت غانا أمام البرتغال.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من كأس العالم.

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جيونج وو بيونج لاعب فرايبورج الألماني في التشكيل الأساسي لمنتخب كوريا أمام غانا.

كما يستمر سون هيونج مين قائد الفريق ولاعب توتنام في تشكيل كوريا الجنوبية كأساسي.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: كيم مون هوان – كيم يونج جون - كيم مين جاي - كيم جين سو

الوسط: جونج وو يونج – هوانج إن بيوم – سون هيونج مين - جيونج وو بيونج – كون تشانج هون

الهجوم: تشو جوي سانج

ويتقاسم منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني رفقة أوروجواي برصيد نقطة واحدة.

بينما ينفرد منتخب البرتغال بالصدارة برصيد ثلاث نقاط عقب الجولة الأولى.

كأس العالم كوريا الجنوبية غانا
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