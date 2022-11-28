استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

مشجع الكاميرون

يلتقي منتخب الكاميرون بنظيره الصربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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نهاية الشوط الأول

ق.+50 أوووووه ميتروفيتش يهدر الثالث بغرابة

ق.+48 جووووووووووووووووول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يسجل التقدم لصربيا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق.+46 جوووووووووووووول ستراينيا بافلوفيتش يدرك التعادل لصربيا بضربة رأسية سكنت شباك الكاميرون

ق.43 كوندي ينطلق ويطلق تسديدة أرضية جديدة يتصدى لها ميلينكوفيتش سافيتش

ق.28 جووووووووووووووووول الكاميرون تتقدم بواسطة المدافع كاستيليتو

ق.24 بطاقة صفراء لـ نيكولاس نكولو بعد تدخل بالمرفق على أندريا زيفكوفيتش

ق.22 المباراة تتوقف لقيام الحكم بتعديل أجهزة الإشارة في ذراعه

ق.19 بيير كوندي ينطلق ويسدد كرة قوية يتصدى لها ميلينكوفيتش سافيتش

ق.17 ماذا أهدرت يا ميتروفيتش! مهاجم فولام يسدد بغرابة بجوار القائم في مواجهة المرمى

ق.11 ميتروفيتش يمر بشكل خارق ويسدد كرة يسارية هائلة ترتد من قائم الكاميرون

ق.6 رأسية من ميتروفيتش بعد عرضية ماكسيموفيتش لكنها تمر أعلى العارضة

ق.1 سقوط خاطئ لـ ميتروفيتش ومهاجم فولام يتألم

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

صربيا الكاميرون قطر 2022 كأس العالم كأس العالم 2022
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