انتهت في كأس العالم - الكاميرون (3) (3) صربيا.. تعادل جنوني

يلتقي منتخب الكاميرون بنظيره الصربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.+91 ميتروفيتش ينفرد وإباسي يخرج في الوقت المناسب ليتصدى، لكن المساعد يعلن عن تسلل

ق.81 دخول جورج كيفن نكودو وصامويل أوم جويه بدلا من زامبو أنجويسا ومبيومو

ق.78 دخول سرديان بابيتش ونيمانيا رادونيتش وماركو جرويتش بدلا من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وميلوش فيليكوفيتش وزيفكوفيتش

ق.76 ميتروفيتش ينفرد وإباسي يتصدى أخيرا ويبعد الخطر

ق.69 دخول أوندوا وباسوجوج بدلا من توكو إكامبي وكوندي

ق.66 جووووووووووووووووووووووووووووول شوبو موتينج يسجل الثالث بتمريرة أبو بكر

ق.64 جوووووووووووووووول أبو بكر يسجل الثاني للكاميرون بطريقة رائعة بعد مراوغة المدافع والتسديد من أعلى الحارس وتقنية الفيديو تنصفه

ق.64 أبو بكر يسجل بطريقة خارقة لكن راية الحكم المساعد تحرمه من هدف جميل

ق.60 أبو بكر ينطلق ويتلاعب باللاعبين الصرب، لكن الدفاع يتدخل أمامه في اللحظة الأخيرة

ق.56 دخول ستيفان ميتروفيتش بدلا من بافلوفيتش

ق.55 دخول أبو بكر بدلا من هونجلا في صفوف الكاميرون

ق.53 جووووووووووووول ميتروفيتش يسجل الثالث لـ ميتروفيتش بعد عمل جماعي خارق من زملائه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+50 أوووووه ميتروفيتش يهدر الثالث بغرابة

ق.+48 جووووووووووووووووول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يسجل التقدم لصربيا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق.+46 جوووووووووووووول ستراينيا بافلوفيتش يدرك التعادل لصربيا بضربة رأسية سكنت شباك الكاميرون

ق.43 كوندي ينطلق ويطلق تسديدة أرضية جديدة يتصدى لها ميلينكوفيتش سافيتش

ق.28 جووووووووووووووووول الكاميرون تتقدم بواسطة المدافع كاستيليتو

ق.24 بطاقة صفراء لـ نيكولاس نكولو بعد تدخل بالمرفق على أندريا زيفكوفيتش

ق.22 المباراة تتوقف لقيام الحكم بتعديل أجهزة الإشارة في ذراعه

ق.19 بيير كوندي ينطلق ويسدد كرة قوية يتصدى لها ميلينكوفيتش سافيتش

ق.17 ماذا أهدرت يا ميتروفيتش! مهاجم فولام يسدد بغرابة بجوار القائم في مواجهة المرمى

ق.11 ميتروفيتش يمر بشكل خارق ويسدد كرة يسارية هائلة ترتد من قائم الكاميرون

ق.6 رأسية من ميتروفيتش بعد عرضية ماكسيموفيتش لكنها تمر أعلى العارضة

ق.1 سقوط خاطئ لـ ميتروفيتش ومهاجم فولام يتألم

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.