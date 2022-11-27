انتهت في كأس العالم - إسبانيا (1) (1) ألمانيا.. تعادل عادل

تصطدم إسبانيا بـ ألمانيا في قمة دور المجموعات لكأس العالم 2022.

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نهاية المباراة

ق.+95 ساني ينفرد بمرمى إسبانيا ويراوغ سيمون ويرسل عرضية سيئة أبعدها الدفاع

ق.86 دخول شلوتربيك في الدفاع بدلا من ديفيد راوم

ق.85 دخول يوناس هوفمان بدلًا من جنابري

ق.83 جووووول نيكلاس فولكروج يتعادل للماكينات بعد ارتباك دفاعي إسباني

ق.82 دخول أليكس بالدي بدلا من جوردي ألبا

ق.73 موسيالا يهدر بغرابة بعد انفراد بالمتألق سيمون الذي تألق وأبعد الكرة

ق.69 دخول لوروا ساني ولوكاس كلوسترمان ونيكلاس فولكروج بدلا من مولر وجوندوجان وكيرير

ق.66 دخول كوكي ونيكو ويليامز بدلا من أسينسيو وجافي

ق.65 عرضية من أولمو يقابلها أسينسيو بتسديدة أعلى العارضة

ق.62 جوووووووووووووووول موراتا يسجل الأول من عرضية جوردي ألبا

ق.56 خطأ قاتل من سيمون لكنه يصحح خطأ التمرير ويتصدى لتسديدة كيميتش

ق.54 خروج توريس ودخول موراتا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 قذيفة جديدة من روديجير يتصدى لها سيمون على مرتين

ق.41 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل على روديجير

ق.40 جوووووووووووووول ألمانيا تتقدم بالأول برأسية أنطونيو روديجير

ق.33 فيران توريس يهدر أمام المرمى بشكل غريب لكن الحكم يعلن عن تسلل على أي حال

ق.25 تسديدة يسارية من جنابري تجاور قائم إسبانيا

ق.22 تسديدة يمينية بعيدة المدى من جوردي ألبا تجاور قائم نوير بقليل

ق.10 هجمة مرتدة سريعة من ألمانيا وأوناي سيمون يخرج في اللحظة المناسبة لإيقاف سيرج جنابري، والحكم يرفع الراية على أي حال

ق.7 أولمو يحطم عارضة ألمانيا بعد أن لمس نوير الكرة وساهم في إبعادها

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً.