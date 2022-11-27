انتهت كأس العالم - كرواتيا (4)-(1) كندا.. فوز كبير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كرواتيا ضد كندا على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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نهاية المباراة

ق93. جوووووول رااابع لكرواتيا عن طريق لوفرو ماير بعد انفراد بالمرمى من قبل منتصف الملعب انتهى بتمريرة في المرمى الخالي ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

ق70. جووووول رااائع لكرواتيا عن طيرق كراماريتش بتسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ق55. تسديدة من جوناثان دافيد ولكن ليفاكوفيتش يتألق.

ق53. تسديدة من كراماريتش من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس يتألق.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول الثاني لكرواتي عن طريق ماركو ليفايا بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

ق36. جووووول أول لكرواتيا عن طريق أندري كراماريتش بعد تمريرة من بيريسيتش ليسدد الكرة بيسراه في المرمى.

ق35. الحارس يتألق أمام تسديدة ليفايا لاعب كرواتيا.

ق25. الحكم يلغي هدف التعادل لكرواتيا بسبب التسلل بعد مهارة رائعة من كراماريتش.

ق1. جووووول أول لكندا عن طريق ألفونسو دافيز برأسية ليسجل أول أهداف منتخب بلاده في كأس العالم.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 6:00 مساء.