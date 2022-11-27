مباشر كأس مصر - بيراميدز (1) (0) البنك الأهلي.. طرد مصطفى فتحي

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

بيراميدز ونيجيليك

يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لكأس مصر 2022.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا.

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ق.30 الحكم يغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء ويعطي حمراء لـ مصطفى فتحي

ق.29 مراجعة تقنية الفيديو بشأن طرد محتمل لـ مصطفى فتحي

ق.16 جوووول رمضان صبحي يسجل الأول لـ بيراميدز

بداية المباراة

البنك الأهلي بيراميدز كأس مصر
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