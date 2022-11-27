انتهت في كأس مصر - بيراميدز (1) (0) البنك الأهلي

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

بيراميدز ونيجيليك

يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لكأس مصر 2022.

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا.

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ق 87 محمود عبد العاطي "دونجا" بدلا من إبراهيم توريه

ق 82 خروج كريم بامبو ونزول إسلام جابر

ق 78 خروج عبد الله السعيد ورمضان صبحي ونزول إسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف

ق 75 محمود سيد بدلا من محمد فتحي

ق 72 ناصر منسي يسدد والشناوي يتصدى

ق 69 أسامة فيصل وأسامة إبراهيم بدلا من محمد هلال وأحمد توفيق

ق 63 حكم اللقاء أوقف المباراة لمراجعة تقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بداعي وجود لمسة يد على أحمد سامي من داخل منطقة الجزاء.

ق 62 إيزاكو ياكوبو يسدد ولكن أحمد الشناوي يتصدى

ق 60 كريم بامبو يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 57 تسديدة من إبراهيم توريه ولكن بجوار القائم

ق 54 محمود الجزار يسدد ولكن في القائم!

ق 46 رزاق سيسيه بدلا من عاصم صلاح في صفوف البنك

بداية الشوط الثاني

ق.30 الحكم يغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء ويعطي حمراء لـ مصطفى فتحي

ق.29 مراجعة تقنية الفيديو بشأن طرد محتمل لـ مصطفى فتحي بعد تدخل قوي على عاصم صلاح

ق.16 جوووول رمضان صبحي يسجل الأول لـ بيراميدز بعد تبادل الكرة مع مصطفى فتحي، لينفرد بالحارس ويسددها على يمينه.

بداية المباراة

كأس مصر البنك الأهلي بيراميدز
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