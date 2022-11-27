مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) المقاولون.. حسام حسن يهدر مجددا

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

الأهلي أمام المقاولون العرب

يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

وينتظر سموحة المتأهل من الأهلي والمقاولون العرب لمواجهته في نصف النهائي.

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ق 29: حسام حسن يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من كريم فؤاد

ق 13: حسام حسن يهدر فرصة مؤكدة

ق 8: ركلة حرة يسددها محمد أشرف ويبعدها أبو السعود إلى ركنية

ق.2 الشيمي يهدر بغرابة في مواجهة المرمى ويسدد أعلى مرمى الشناوي

بداية المباراة

كأس مصر الأهلي المقاولون العرب
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