مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) المقاولون.. حسام حسن يهدر مجددا

يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

وينتظر سموحة المتأهل من الأهلي والمقاولون العرب لمواجهته في نصف النهائي.

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ق 29: حسام حسن يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من كريم فؤاد

ق 13: حسام حسن يهدر فرصة مؤكدة

ق 8: ركلة حرة يسددها محمد أشرف ويبعدها أبو السعود إلى ركنية

ق.2 الشيمي يهدر بغرابة في مواجهة المرمى ويسدد أعلى مرمى الشناوي

بداية المباراة