مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) المقاولون.. حسام حسن يهدر مجددا
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 16:54
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.
وينتظر سموحة المتأهل من الأهلي والمقاولون العرب لمواجهته في نصف النهائي.
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ق 29: حسام حسن يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من كريم فؤاد
ق 13: حسام حسن يهدر فرصة مؤكدة
ق 8: ركلة حرة يسددها محمد أشرف ويبعدها أبو السعود إلى ركنية
ق.2 الشيمي يهدر بغرابة في مواجهة المرمى ويسدد أعلى مرمى الشناوي
بداية المباراة
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