انتهت ركلات الترجيح - الأهلي (4)-(3) المقاولون.. الأحمر يفوز

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي.

وينتظر سموحة المتأهل من الأهلي والمقاولون العرب لمواجهته في نصف النهائي.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بركلات الترجيح

عمر فايد يهدر الخامسة

ياسر إبراهيم يسجل الرابعة للأهلي

أوشايا يسجل الرابعة للمقاولون

أليو ديانج يسجل الثالثة

أمير عابد يسجل الثالثة للمقاولون

محمد هاني يسجل الثانية للأهلي

أحمد علاء يسجل الأولى للمقاولون

رامي ربيعة يسجل الأولى للأهلي

فاروقا نور الدين يهدر أول ركلة

إلى ركلات الترجيح

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل

ق 105: خروج محمد أشرف للإصابة وعودته بعد عدة دقائق

ق 98: نزول أحمد نبيل "كوكا" بدلا من محمد فخري

ق 96: طرد أحد أفراد الجهاز الإداري للمقاولون

خروج طاهر محمد ونزول بيرسي تاو

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والذهاب إلى الوقت الإضافي

ق 93: طاهر يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من سافيو

ق 80: نزول رامي ربيعة وبرونو سافيو وخروج حسام حسن وأفشة

ق 75: جوووول جون أوكلي والتعادل

ق 72: نزول محمد شريف

ق 68: جوووول كريم فؤاد والأول

ق 58: خروج عبد الرحمن خالد وأحمد الشيمي ونزول أحمد عفيفي ومحمد مجلي

نزول أليو ديانج بدلا من السولية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 31: تمريرة من أفشة وتسديدة من أمام منطقة الجزاء

ق 29: حسام حسن يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية من كريم فؤاد

ق 13: حسام حسن يهدر فرصة مؤكدة

ق 8: ركلة حرة يسددها محمد أشرف ويبعدها أبو السعود إلى ركنية

ق.2 الشيمي يهدر بغرابة في مواجهة المرمى ويسدد أعلى مرمى الشناوي

بداية المباراة

كأس مصر الأهلي المقاولون العرب
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