مباشر كأس العالم - المغرب (1) - (0) بلجيكا.. جووووووووول صابيري
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 14:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة المغرب أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.
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بداية الشوط الثاني
ق47: تقنية الفيديو تتدخل والحكيم يلغب الهدف بسبب تداخل رومان سايس في الكرة وهو في موقف تسلل
ق46: جوووووووووووول أول للمغرب عن طريق حكيم زياش
ق39: تسديدة من دي بروين من ضربة حرة مباشرة في الشباك الخارجية
ق35: تسديدة قوية من أشرف حكيمي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة
ق28: تمهيد من حكيمي وتسديدة من سليم أملاح فوق العارضة
ق15: رأسية من أونانا فوق العارضة
ق5: منير المحمدي يتألق من أمام ميشي باتشواي
ق1: منير المحمدي يشارك في مكان ياسين بونو بسبب الإصابة
بداية المباراة
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