مباشر كأس العالم - المغرب (1) - (0) بلجيكا.. جووووووووول صابيري

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

حكيم زياش مع تيموثي كاستاني - المغرب أمام بلجيكا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة المغرب أمام بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

----------------------------------

أخبار متعلقة:
رينارد يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر السعودية كرنفال في الجول - لن يتمالك دموعه مجددا.. فولير رجل انتصار كوستاريكا على اليابان السيستم وقع بعد رد كيروش الناري.. كيلنسمان: سأحاول الاتصال به لتهدئة الأمور

بداية الشوط الثاني

ق47: تقنية الفيديو تتدخل والحكيم يلغب الهدف بسبب تداخل رومان سايس في الكرة وهو في موقف تسلل

ق46: جوووووووووووول أول للمغرب عن طريق حكيم زياش

ق39: تسديدة من دي بروين من ضربة حرة مباشرة في الشباك الخارجية

ق35: تسديدة قوية من أشرف حكيمي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق28: تمهيد من حكيمي وتسديدة من سليم أملاح فوق العارضة

ق15: رأسية من أونانا فوق العارضة

ق5: منير المحمدي يتألق من أمام ميشي باتشواي

ق1: منير المحمدي يشارك في مكان ياسين بونو بسبب الإصابة

بداية المباراة

المغرب بلجيكا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة منير المحمدي بديلا لـ بونو أمام بلجيكا عقب النشيد الوطني بسبب كسر في 3 ضلوع.. مدافع البرتغال يغيب عن مباراتي أوروجواي وكوريا رينارد يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر السعودية كرنفال في الجول - لن يتمالك دموعه مجددا.. فولير رجل انتصار كوستاريكا على اليابان بعد رد كيروش الناري.. كيلنسمان: سأحاول الاتصال به لتهدئة الأمور السيستم وقع تشكيل بلجيكا - ثلاثة تغييرات من مارتينيز أمام المغرب
أخر الأخبار
تشكيل كأس مصر - فخري وحسام حسن أساسيان مع الأهلي.. وإدوارد وفايد مع المقاولون 10 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - رمضان ومصطفى فتحي أساسيان أمام البنك الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
بورنموث يعلن اسم مدربه الجديد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 40 دقيقة | قطر 2022
منير المحمدي بديلا لـ بونو أمام بلجيكا عقب النشيد الوطني ساعة | قطر 2022
بسبب كسر في 3 ضلوع.. مدافع البرتغال يغيب عن مباراتي أوروجواي وكوريا ساعة | قطر 2022
الدرجة الثانية - طارق السيد مديرا فنيا لنادي النصر ساعة | الدرجة الثانية
مباشر كأس العالم - المغرب (1) - (0) بلجيكا.. جووووووووول صابيري ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط