انتهت كأس العالم - اليابان (0)-(1) كوستاريكا.. نهاية المباراة
الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 11:51
كتب : FilGoal
يلعب منتخب اليابان أمام كوستاريكا ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم.
وحقق منتخب اليابان الفوز على ألمانيا في مباراته الأولى ليجمع النقاط الثلاثة، بينما تتذيل كوستاريكا بعد هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق88 نافاس ينقذ من على خط المرمى
ق81 جوووووول كيشير فولير يسجل لكوستاريكا
ق70 خطأ من على حدود منطقة الجزاء
ق65 محاولات يابانية مستمرة
ق46 تسديدة قوية من موريتا ونافاس يتألق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 تسديدة أولى من كامبل ولكن بعيدة عن المرمى
ق30 ولا خطورة حقيقية على المرميين
ق10 سيطرة يابانية على الكرة
انطلاق المباراة
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