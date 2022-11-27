حازم إمام: حصلنا على أكبر مقابل مادي في تاريخ الاتحاد من مواجهة بلجيكا

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على أن المقابل المادي الذي حصل عليه الاتحاد من مباراة بلجيكا هو الأكبر في تاريخه.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على أموال قليلة من مباراة بلجيكا؟ كانت أكثر مرة في تاريخ الاتحاد نتقاضى فيها أموال".

وأضاف "قبل كأس العالم 2018 دفعنا 300-400 ألف يورو لنلعب المباريات الودية".

وواصل "اتحاد الكرة "ملوش ضهر" يمكن أن يهاجمه جمهور الزمالك أو الأهلي في أي موقف غير مرض لهم، في بعض الأوقات تحتاج إلى المساندة وهو ما كنا نحتاجه من وزير الرياضة".

واستكمل "من أهم أفكار فيتوريا هو مشاركة فرق الشباب 2001 في دوري الدرجة الثانية، وأخبرته أن هذا صعبا من حيث التكلفة على الأندية بصرف أموال كثيرة على فريقين".

وأتم "فيتوريا من أسباب قيد خمسة لاعبين من مواليد 99 في الفريق الأول لفرق الدوري بسبب ملاحظته لقلة عدد اللاعبين الذين يشاركون من هذا السن".

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي ليلعب ثلاث مباريات ودية حقق فيها الفوز جميعا.

البداية كانت مع النيجة والانتصار بثلاثة أهداف، وفي نفس النتيجة التي فاز بها على ليبيريا.

قبل أن ينتصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.