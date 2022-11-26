كأس العالم - موعد مباراة السعودية ضد المكسيك .. القنوات الناقلة

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويمتلك منتخب السعودية ثلاث نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارة أمام بولندا.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 30 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد لوسيل.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة تاريخيا.