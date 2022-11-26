كأس العالم - موعد مباراة السعودية ضد المكسيك .. القنوات الناقلة

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

لاعبو السعودية يدعمون ياسر الشهراني قبل لقاء بولندا في كأس العالم 2022

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويمتلك منتخب السعودية ثلاث نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارة أمام بولندا.

اقرأ:كأس العالم - "لدينا بلد بأكمله خلفنا".. رينار والحملة السعودية

أخبار متعلقة:
كرنفال في الجول - الثانية على التوالي.. مبابي رجل مباراة فرنسا والدنمارك ديشامب: سببنا عديد المشاكل للدنمارك.. والمجموعة الحالية تريد الوصول لأشياء كبرى مجددا أمير مرتضى: الفوز على المصري مهم للغاية.. وأغلقنا ملف الكأس ونستعد لمباراة الدوري السادس.. جواردادو يشارك في النسخة الـ 5 لـ كأس العالم

موعد المباراة والقنوات الناقلة

Image

تقام المباراة يوم 30 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد لوسيل.

اقرأ:حكايات وقصص منتخب السعودية

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

Image

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة تاريخيا.

السعودية المكسيك كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
رقصة التانجو مستمرة كأس العالم - للمرة الثانية في يوم واحد.. ميسي يعادل مارادونا مؤتمر مدرب كندا: الصحافة الكرواتية؟ زوجتي ستأتي خلفكم مدرب كرواتيا ردا على تصريحات مدرب كندا المسيئة: نحن نستحق الاحترام.. وهو لم يظهره مؤتمر مدرب اليابان: الانتصار ضد ألمانيا لا يضمن الفوز على كوستاريكا سيناريوهات التأهل - المجموعة الرابعة.. آمال تونس المعقدة قبل مواجهة فرنسا رقم جديد.. ميسي يعادل مارادونا في مشاركات كأس العالم مؤتمر مدرب كوستاريكا: انتقدنا أنفسنا بشكل جيد بعد مباراة إسبانيا.. وعلينا التعلم
أخر الأخبار
رقصة التانجو مستمرة 21 دقيقة | قطر 2022
كأس مصر - نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب 40 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - للمرة الثانية في يوم واحد.. ميسي يعادل مارادونا 41 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب كندا: الصحافة الكرواتية؟ زوجتي ستأتي خلفكم 49 دقيقة | قطر 2022
مدرب كرواتيا ردا على تصريحات مدرب كندا المسيئة: نحن نستحق الاحترام.. وهو لم يظهره 58 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب اليابان: الانتصار ضد ألمانيا لا يضمن الفوز على كوستاريكا ساعة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الرابعة.. آمال تونس المعقدة قبل مواجهة فرنسا ساعة | قطر 2022
رقم جديد.. ميسي يعادل مارادونا في مشاركات كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط