انتهت في كأس العالم - فرنسا (2) - (1) الدنمارك

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

فرنسا وأستراليا - كأس العالم 2022

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد الدنمارك في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 86 جووووووول عرضية جريزمان ولمسة مبابي والثاني للديوك.. 2-1

ق 74 خروج رافاييل فاران وعثمان ديمبيلي ونزول إبراهيما كوناتي وكينجسلي كومان

ق 73 كاسبر دولبرج بدلا من ميكيل دامسجارد

ق 68 جوووووووول التعادل من أندرياس كريستنسن..مدافع برشلونة يرد سريعا برأسية بعد ركنية هيأها إليه يواكيم أندرسن بالرأس

ق 63 ماركوس تورام بدلا من أوليفييه جيرو

ق 61 جووووووووووول كيليان مبابي يفتتح التسجيل.. تمريرة من ثيو هيرنانديز ولمسة في الشباك

ق 46 مارتن برايثوايت بدلا من أندرياس كورنيليوس

بداية الشوط الثاني

ق 45 الحكم يعلن احتساب 3 دقائق إضافية

ق 40 مبابي يسدد ولكن فوق العارضة

ق 37 رأسية من جيرو ولكن بجوار القائم

ق 36 أخطر فرص الدنمارك.. أندرياس كورنيليوس يتلقى الكرة من جهة اليمين ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 33 جريزمان يسدد ولكن شمايكل يتصدى كالعادة

ق 29 كوندي يتلقى العرضية ويسدد من اليمين ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 21 رابيو يسدد بالرأس ولكن كاسبر شمايكل يتصدى

ق 20 بطاقة صفراء في وجه أندرياس كريستنسن بعد عرقلة لكيليان مبابي أوقفت انطلاقته

ق 13 رافاييل فاران يسدد بالرأس من ركنية جريزمان، ولكن الدفاع يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة

ق 6 عثمان ديمبيلي يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

بداية المباراة

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