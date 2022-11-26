انتهت في كأس العالم - فرنسا (2) - (1) الدنمارك
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 17:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد الدنمارك في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.
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ق 86 جووووووول عرضية جريزمان ولمسة مبابي والثاني للديوك.. 2-1
ق 74 خروج رافاييل فاران وعثمان ديمبيلي ونزول إبراهيما كوناتي وكينجسلي كومان
ق 73 كاسبر دولبرج بدلا من ميكيل دامسجارد
ق 68 جوووووووول التعادل من أندرياس كريستنسن..مدافع برشلونة يرد سريعا برأسية بعد ركنية هيأها إليه يواكيم أندرسن بالرأس
ق 63 ماركوس تورام بدلا من أوليفييه جيرو
ق 61 جووووووووووول كيليان مبابي يفتتح التسجيل.. تمريرة من ثيو هيرنانديز ولمسة في الشباك
ق 46 مارتن برايثوايت بدلا من أندرياس كورنيليوس
بداية الشوط الثاني
ق 45 الحكم يعلن احتساب 3 دقائق إضافية
ق 40 مبابي يسدد ولكن فوق العارضة
ق 37 رأسية من جيرو ولكن بجوار القائم
ق 36 أخطر فرص الدنمارك.. أندرياس كورنيليوس يتلقى الكرة من جهة اليمين ويسدد ولكن بجوار القائم
ق 33 جريزمان يسدد ولكن شمايكل يتصدى كالعادة
ق 29 كوندي يتلقى العرضية ويسدد من اليمين ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 21 رابيو يسدد بالرأس ولكن كاسبر شمايكل يتصدى
ق 20 بطاقة صفراء في وجه أندرياس كريستنسن بعد عرقلة لكيليان مبابي أوقفت انطلاقته
ق 13 رافاييل فاران يسدد بالرأس من ركنية جريزمان، ولكن الدفاع يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة
ق 6 عثمان ديمبيلي يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
بداية المباراة