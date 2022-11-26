رينار: فخور بما قمناه.. وسنستمر في اللعب حتى اللحظة الأخيرة في كأس العالم

شدد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية على فخره بما قدمه فريقه على الرغم من الخسارة أمام بولندا.

وخسر منتخب السعودية أمام بولندا بهدفين دون مقابل على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال رينار في تصريحات عبر بي إن سبورتس عقب المباراة: في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالا ونحن لم نكن كذلك في هذه المباراة ولكن أنا فخور بالطريقة الي لعبنا بها وباللاعبين على أرضية الملعب".

وتابع "أهدرنا ركلة جزاء وارتكبنا خطأ فادحا معا ولكن في النهاية كنا متحدين".

كما تحدث رينار عبر قناة الكأس قائلا: "أنا لا ابتسم هكذا دائما ولكنني فخور بما قدمناه وفي كرة القدم يجب أن تكون على قدر عال من الكفائة".

وأضاف "كان يجب أن نعود بهدف التعادل وأتيحت لنا بعض الهجمات ولكن الشيء الأهم أننا ما زلنا هنا لم ننتهي وسنستمر في اللعب حتى اللحظة الأخيرة في كأس العالم".

وتوقف رصيد السودية عند النقطة الثالثة في المركز الثاني خلف بولندا صاحبة الصدارة بأربعة نقاط قبل خوض مباراة المكسيك والأرجنتين.

ويلعب منتخب السعودية مع المكسيك في الجولة الأخيرة على ملعب لوسييل.

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