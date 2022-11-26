انتهت كأس العالم – بولندا (2) - (0) السعودية.. خسارة الأخضر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي بولندا والسعودية التي تقام في ملعب المدينة التعليمية في ثاني جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية اللقاء

ق82: هدف ثاني لبولندا بعد خطأ من عبد الإله المالكي يستغله ليفاندوفسكي ويسجل أول هدف له في كأس العالم.

ق78: تسديدة زاحفة من عبد الإله المالكي مرت بجوار المرمى بقليل.

ق71: تبديل ثان لبولندا بمشاركة كريشتوف بيوتيك بدلا من ميليك.

ق69: تسديدة من الدوسري تصدى لها تشيزني.

ق66: القائم ينقذ السعودية من هدف محقق لليفاندوفسكي.

ق65: تبديل ثان للسعودية بمشاركة سلطان الغنام بدلا من محمد البريك.

ق63: يا رباااااه، العارضة تنقذ السعودية من رأسية قوية من ميليك.

ق63: تبديل أول لبولندا بمشاركة يعقوب كامينيسكي بدلا من زيلينسكي.

ق60: تسديدة قوية للغاية من فراس البريكان مرت لخارج الملعب.

ق55: هجمة خطيرة للسعودية ببينية من الدوسري ولكن نواف العابد لم يسدد وتسديدة من سالم لكن تصدى لها تشيزني وفي النهاية تسديدة خارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

دخول نواف العابد مع بداية الشوط الثاني في مكان سامي النجعي.

نهاية الشوط الأول بتقدم بولندا بهدف دون رد.

ق45: تشيزني يتصدى لركلة جزاء سالم الدوسري ومتابعة محمد البريك تذهب لركلة ركنية.

ق45: 10 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: ركلة جزااااء للسعودية.

ق44: الحكم يشاهد عبر الفيديو احتمالية وجود ركلة جزاء لصالح الشهري بعد عرقلته من بيليك.

ق40: جووول أووول لبولندا عن طريق زيلينسكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ليفاندوفسكي.

ق37: إصابة قوية لعلي آل بليهي.

ق30: سيطرة سعودية على المباراة لكن دون خطورة كبيرة على مرمى بولندا.

ق26: الشهري يتألق أمام رأسية بيليك ويشتتها برأسه لركلة ركنية.

ق13: تسديدة قوية من كنو تصدى لها تشيزني.

انطلاق المباراة.