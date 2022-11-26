مباشر كأس العالم - تونس ضد أستراليا

يلعب منتخب تونس ضد أستراليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب الجنوب.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

ويقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس وأستراليا.

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