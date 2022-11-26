مباشر كأس العالم - تونس ضد أستراليا
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 11:38
كتب : FilGoal
يلعب منتخب تونس ضد أستراليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب الجنوب.
ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.
ويقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس وأستراليا.
لمتابعة مباراة تونس وأستراليا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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