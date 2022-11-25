انتهت في كأس العالم - إنجلترا (0) - (0) أمريكا
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا وأمريكا في الجولة الثانية لدور المجموعات كأس العالم 2022 في قطر.
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ق 93 رأسية قوية من هاري كين ولكن مرت بجوار القائم
ق 91 رأسية ضعيفة من ماجواير يمسك بها تيرنر
ق 87 التسديدة الأولى لمنتخب إنجلترا في الشوط الثاني.. كرة سهلة من راشفورد يمسك بها مات تيرنر
ق 83 جيوفاني رينا وجوشوا سارجنت بدلا من تيموتي وياه وهاجي رايت
ق 78ماركوس راشفورد بدلا من بوكايو ساكا
ق 77 بريندن أرونسون وشاكيل مور بدلا من ويستون ماكيني وسيرجينو ديست
ق 68 جوردان هندرسون وجاك جريليش بدلا من جود بيلينجهام ورحيم سترلينج
ق 49 هاجي رايت يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة ليتابعها ويستون ماكيني ولكن فوق العارضة
نهاية الشوط الأول
ق 45+1 تسديدة قوية من ماونت ولكن تيرنر يتصدى إلى ركنية
ق 45 تسديدة من لوك شاو ولكن تمر فوق العارضة
ق 43 رأسية من بوليسيتش ولكن تمر بجوار القائم
ق 41 سيرجينو ديست يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 33 اوووووه تصويبة بوليسيتش ترتطم بالعارضة!!
ق 26 ماكيني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 17 ويستون ماكيني يرسل التمريرة وهاجي رايت يسدد بالرأس ولكن بجوار القائم
ق 11 جون ستونز يسدد بالرأس ولكن بجوار القائم
ق 10 ماذا أهدرت يا كين.. ووكر زيمرمان مدافع أمريكا ينقذ تسديدة خطيرة من المهاجم الإنجليزي
بداية المباراة