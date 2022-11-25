تشكيل أمريكا - تعديل وحيد في الأمام.. وياه الصغير يقود الأحلام أمام إنجلترا

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

جريج بيرهالتر مدرب أمريكا

أعلن جريج بيرهالتر مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

وشهد التشكيل تعديلا وحيدا على الفريق الذي واجه ويلز في الجولة الأولى، بدخول هاجي رايت بدلا من جوش سيرجنت.

وجاء تشكيل منتخب أمريكا كالتالي:

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حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سيرجينو ديست - ووكر زيمرمان - أنتوني روبنسون - تيم ريم

خط الوسط: تايلر آدامز - يونس موسى - وستون ماكيني

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تيم وياه – هاجي رايت

وتغلب منتخب إنجلترا على إيران بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى.

فيما تعادل منتخب أمريكا مع ويلز بهدف لكل فريق.

وفي الجولة الثانية تغلب منتخب إيران على ويلز بهدفين دون رد.

بذلك يملك إنجلترا وإيران 3 نقاط لكل منهما، فيما يتساوى الأمريكان والويلزيون بنقطة لكل منهما.

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