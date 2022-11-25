انتهت كأس العالم – قطر (1) - (3) السنغال.. انتصار الأسود

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 14:23

كتب : FilGoal

بامبا ديانج - قطر والسنغال - كأس العالم 2022

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي قطر والسنغال التي تقام في ملعب الثمامة في ثاني جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بفوز السنغال بثلاثة أهداف لهدف.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: جووووووول بامبا ديانج يسجل الهدف الثالث للسنغال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق78: جووووووووول مونتاري يسجل الهدف الأول لقطر في كأس العالم برأسية.

ق67: رأسية من إسماعيل محمد تصدى لها ميندي ببراعة وحولها لركلة ركنية.

ق63: التسديدة الأولى لقطر في المونديال على المرمى من المعز علي تصدى لها ميندي.

ق61: تسديدة قوية من عبد الكريم حسن مرت بجوار المرمى بقليل.

ق54: عرقلة إسماعيل محمد وخطأ من الناحية اليمنى من على حدودد منطقة الجزاء لقطر.

ق48: جووول الثاني للسنغال عن طريق فامارا دييدهيو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف دون رد.

ق45: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: جوووووووول بولاي ديا يسجل الهدف الأول للسنغال بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ بوعلام خوخي في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء.

ق34: أكرم عفيفي يطالب باحتساب ركلة جزاء بداعي عرقلته من قبل إسماعيلا سار لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق29: تسديدة من يوسف سابالي لاعب منتخب السنغال من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

ق26: تسديدة من عبد الكريم حسن مرت لخارج الملعب.

ق15: تسديدة من أكرم عفيف لكنها ذهبت أعلى المرمى.

ق10: سيطرة سنغالية على المباراة لكن دون خطورة.

انطلاق المباراة.

قطر السنغال كأس العالم
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