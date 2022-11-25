تشكيل قطر - برشم أساسي في حراسة المرمى.. وغياب الراوي

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور

قطر - الإكوادور

أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وخسر منتخب قطر مباراته الأولى في المجموعة أمام الإكوادور بهدفين دون مقابل.

وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب السنغال أمام هولندا أيضا.

أخبار متعلقة:
مدرب غانا عن ركلة جزاء البرتغال: ربما تم احتسابها لأنه رونالدو ماركوس تورام يكشف نصيحة والده بعد استدعائه لـ كأس العالم وزير الرياضة السعودي: أتمنى رؤية رونالدو في دورينا.. وهذا موقفنا من مانشستر يونايتد أوتشوا عن مواجهة ميسي: يستطيع فعل أي شيء.. أحب مواجهة الأفضل وأهزمهم

ويغيب بسام الراوي عن قائمة قطر بسبب الإصابة، بينما يلعب عاصم ماديبو في مكان عبد العزيز حاتم.

ويبدأ مشعل برشم أساسيا في حراسة المرمى على حسام سعد الشيب.

تعرف على كل شيء يخص الفريق ومديره الفني منكرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - عبدالكريم حسن.

خط الوسط: إسماعيل محمد - عاصم ماديبو - حسن الهيدوس - كريم بوضياف - همام أحمد.

خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

وتقام المباراة على استاد الثمامة.

ويلعب منتخب قطر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

المواجهة هي الأولى بين المنتخبين تاريخيا.

اقرأ: كأس العالم - قطر.. حانت لحظة الحقيقة

ويلعب منتخب هولندا أمام الإكوادور في المباراة الثانية للمجموعة في السادسة مساء على استاد خليفة.

قطر السنغال كأس العالم
نرشح لكم
توتي: كأس العالم 2006 جعلتني مهما خارج روما.. ولو لم ألعب لما فازت إيطاليا باللقب "كان شرفا لي أن أمثل بلادي".. ماركوس يورينتي يعلن اعتزاله اللعب دوليا باريديس: عقوبتي مبالغ فيها.. وجافي ضربني زلزال كرة القدم مستمر.. بيان مشترك من اتحادات أوروبا وآسيا وكونكاكاف ضد إنفانتينو الأمير علي: صرف مستحقات منتخب الأردن لا يغير موقفنا من إنفانتينو فيفا يعلن دعمه لإنفانتينو.. ويعتذر عن أزمة مشروع الاستثمار ذا أثليتك: مدن أمريكية تطالب فيفا بملايين الدولارات بعد استضافة مباريات كأس العالم فينجر: إلغاء خطة استثمار فيفا كان ضروريا دون نقاش.. ولم أكن جزءا من المشروع
أخر الأخبار
تقرير: مصر تستضيف كأس العرب للأندية 13 ثاتيه | الوطن العربي
تشكيل البرتغال - راموس يقود الهجوم أمام الدنمارك 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الكشف عن المكافأة المالية لـ الأهلي بعد حصده برونزية كأس العالم للأندية 17 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول – محمد صلاح يغادر إنجلترا للانضمام لتدريبات طرابزون 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الأهلي يفوز على الزمالك ويحصد برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية 40 دقيقة | كرة يد
بسبب الإصابة.. نيكو ويليامز يغادر معسكر إسبانيا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الحكم الصادر لمساعد كولر قديم وهذه خطوتنا المقبلة ساعة | الدوري المصري
ديمبيلي: لا أهتم بالترويج لنفسي لتحقيق الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 "الجهاز الفني غاضب".. في الجول يكشف كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب 2 أبولا: رئيس الاتحاد البرتغالي يعقد اجتماعا عاجلا لحل أزمة رونالدو 3 الوكيل المفوض من أهلي بنغازي: فوجئت برد الزمالك على عرض فتوح.. وآراء المجلس مختلفة 4 "سأتحدث عن الأسباب لاحقا".. رونالدو يعلق على رحيله عن معسكر البرتغال