كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.. القنوات الناقلة

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم 2022

تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 25 حتى 28 نوفمبر.

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Al Rihla by adidas revealed as FIFA World Cup Qatar 2022™ Official Match Ball

القنوات الناقلة

تذاع مباريات كأس العالم عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

بالإضافة إلى سلسلة قنوات الكأس اكسترا.

وتنقل مباريات الفرق العربية عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

FIFA Introduces a Shiny New World Cup Ball Inspired By 2022 Host Nation Qatar – PRINT Magazine

المباريات

الجولة الثانية

إيران ضد ويلز - 25 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانية

قطر ضد السنغال - 25 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الأولى

هولندا ضد الإكوادور - 25 نوفمبر - 16:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولى

أمريكا ضد إنجلترا - 25 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الثانية

تونس ضد أستراليا - 26 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعة

السعودية ضد بولندا - 26 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثالثة

فرنسا ضد الدنمارك - 26 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الرابعة

الأرجنتين ضد المكسيك - 26 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثة

اليابان ضد كوستاريكا - 27 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الخامسة

المغرب ضد بلجيكا - 27 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسة

كرواتيا ضد كندا - 27 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة السادسة

إسبانيا ضد ألمانيا - 27 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسة

الكاميرون ضد صربيا - 28 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة السابعة

غانا ضد كوريا الجنوبية - 28 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنة

البرازيل ضد سويسرا - 28 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة السابعة

البرتغال ضد أروجواي - 28 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنة

كأس العالم قطر 2022 مواعيد مباريات كأس العالم
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