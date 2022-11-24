مباشر كأس العالم - البرازيل (0) (0) صربيا.. الحارس في الموعد
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل وصربيا في ختام مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.
وتقام المباراة على ملعب لوسيل بقيادة تحكيمية من علي رضا فاجاني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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ق 27: بينية من تياجو سيلفا إلى فينيسيوس لكن الحارس فانجا في الموعد.
ق 6: بطاقة صفراء مبكرة لـ بافلوفيتش بعد تدخل قوي على نيمار
بداية اللقاء
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