مباشر كأس العالم - البرازيل (0) (0) صربيا.. الحارس في الموعد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل وصربيا في ختام مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل بقيادة تحكيمية من علي رضا فاجاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء