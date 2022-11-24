انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال.
وتغلب الاتحاد على الأهلي في الذهاب بنتيجة 88-76 ليعوض خسارة المرتبط.
وفاز مرتبط الأهلي قبل قليل على الاتحاد بنتيجة 70-62.
ويتوج الفائز من هذه المباراة بلقب دوري المرتبط.
وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 64-59
الفارق نقطة واحدة، 61-59
وقت مستقطع
الأهلي يتقدم 61-58
تقنية الفيديو تتدخل بسبب خطأ على الاتحاد
الفارق نقطة واحدة، 59-58 للأهلي
الفارق يتقلص 59-56
الأهلي يتقدم 59-53
الفارق يتقلص 57-53
الأهلي يتقدم 57-51
الفارق نقطة واحدة، 52-21 لصالح الأهلي
52-47 لصالح الأهلي
الأهلي يتقدم 49-43 مع نهاية الفترة الثالثة
الأهلي يتقدم 46-41
الأهلي يتقدم 46-39
التعادل 39-39
الأهلي يتقدم 39-37
الاتحاد يقلص الفارق 37-35
الأهلي يتقدم 37-31
بداية الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول 35-26
الاتحاد يقلص الفارق 32-26
الأهلي يتقدم 32-24
الأهلي يتقدم 30-24
الاتحاد يقلص الفارق 28-22
الأهلي يتقدم 28-18
الفارق يتقلص 25-18
الأهلي يتقدم 23-14
الفارق يتسع مجددا 20-12
الأهلي يتقدم 17-12
الفارق يتقلص، 17-9 للأهلي
الأهلي يتقدم 17-4
الأهلي يوسع الفارق 10-4
الأهلي يتقدم 7-4
ق5: التعادل 4-4
ق4: الأهلي يقلص الفارق 4-2
ق3: الاتحاد يتقدم 4-0
بداية المباراة