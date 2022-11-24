انتهت كأس العالم - البرتغال (3) (2) غانا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 17:38

كتب : FilGoal

احتفال رونالدو بهدفه ضد غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال وغانا لحساب المجموعة الثامنة من كأس العالم 2022.

وتقام المباراة على ملعب 974، بصافرة تحكيمية من المغرب إسماعيل الفتح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 89: جووووول بوكاري يسجل برأسية هدف تقليص الفارق

ق 80: جوووول رافائيل لياو يسجل هدف البرتغال الثالث بعد بينية من برونو

ق 77: جوووول جواو فيليكس يسجل هدف البرتغال الثااااني

ق 72: جوووووول التعاااادل.. عرضية أرضية وأندري أيوه يسجل التعادل من داخل الست ياردات.

ق 65: جوووووول.. رونالدو والأول على يمين الحارس

ق 62: ركلة جزااااااااااااااااء للبرتغال، عقب سقوط رونالدو داخل منطقة الجزاء.

ق 55: مرتدة سريعة من قدوس وتسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تهديد غاني أول برأسية وتخرج لركنية.

ق 30: رونالدو يسجل لكن الحكم يرفض احتسابه بداعي وجود خطأ على قائد البرتغال

ق 23: استحواذ برتغالي ومحاولات دون خطورة

ق 13: عرضية من جيريرو ورأسية من رونالدو بعد ارتقاء رائع لكن كرته بعيدة عن المرمى.

ق 9: الحارس أتي يخرج في الوقت المناسب أمام رونالدو المنفرد ويتصدى للكرة.

بداية اللقاء

البرتغال غانا كأس العالم كأس العالم 2022
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