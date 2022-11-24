مباشر كأس العالم - البرتغال (0) (0) غانا.. استحواذ دون خطورة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال وغانا لحساب المجموعة الثامنة من كأس العالم 2022.

وتقام المباراة على ملعب 974، بصافرة تحكيمية من المغرب إسماعيل الفتح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 23: استحواذ برتغالي ومحاولات دون خطورة

ق 13: عرضية من جيريرو ورأسية من رونالدو بعد ارتقاء رائع لكن كرته بعيدة عن المرمى.

ق 9: الحارس أتي يخرج في الوقت المناسب أمام رونالدو المنفرد ويتصدى للكرة.

بداية اللقاء